Once días… nada más que once días restan para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según las fechas estipuladas, tendremos hasta el 16 de noviembre para seguir viendo carteles, banderas, palomas y brigadistas repartiendo folletos … Pero con tanta propaganda en la calle y con la fecha de los comicios pisándonos los talones, el Servicio Electoral no ha dejado de fiscalizar a los candidatos.