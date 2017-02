Opiniones encontradas provoca la instalación de máquinas electrónicas, que los proveedores denominan de destrezas, en distintos sectores de la ciudad, y que para muchos son juegos de azar, por cuanto estarían entregando premios en dinero.

Hubo referencias de la municipalidad sobre el tema, los locatarios responsables no estaban o manifestaron no entender el tema, y los vecinos tienen dudas acerca de su legalidad, y creen no debían ser autorizados.