Con una negra estadística de 17 puntos en 18 partidos, la situación del CDI es objeto de dura crítica y mal presagio por parte de la hinchada que, reconociendo algunos aspectos positivos del juego, no están satisfechos por los resultados. Algunos ven al equipo trabajando desde temprano en la playa pero, piensan que eso no basta cuando ese trabajo no se refleja en el campo de juego, dirigiendo sus críticas al manejo administrativo y contrataciones del club.