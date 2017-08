Una baja demanda turística se registró en el reciente fin de semana largo, inferior incluso al año anterior, según operadores del sector. En relación a los días de fiestas patrias, no se sabe de programas locales que podrían incentivar la visita a la zona, por lo que no hay confianza en la recuperación, aunque algunos sectores registran consultas para ese período, pero no hay reservas.