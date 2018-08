Confiados en un cambio de actitud y expectantes ante la nutrida agenda temática común, se manifestaron dirigentes y profesores de Tarapacá, ante la llegada de Marcela Cubillos al Ministerio de Educación. Aseguraron, además, que las expresiones del ex ministro Varela no se ajustaban a su responsabilidad frente a un ministerio tan sensible como Educación. Por otra parte, profesores chilenos, el sábado 11 acordaron un paro nacional de advertencia, por el fracaso de su petitorio y mesa de trabajo.