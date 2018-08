Críticas y análisis del aspecto positivo de su contenido, y rechazo de sectores de la pequeña y mediana empresa, ha recibido la propuesta o anuncio del proceso de modernización o reforma tributaria, dada a conocer por el presidente Sebastián Piñera, cuyo proyecto aún no ingresa al congreso. A juicio de especialistas en el área tributaria, la propuesta simplificaría la tributación, que no se rebaja, mientras que desde sectores de la pequeña y mediana empresa, estiman que no se favorece al sector.