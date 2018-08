Cinco meses ya lleva el gobierno de Sebastián Piñera y hasta la fecha aún no logra conformar su equipo de trabajo. Su gobierno comenzó con la cuestionada designación de su hermano como embajador en Argentina y este 9 de agosto realizó su primer cambio de gabinete, sacando de la cartera de Educación y Cultura a los ex ministros Gerardo Varela y Alejandra Pérez. Pero eso no fue todo, ya que 4 días después de haber designado al nuevo ministro de las Culturas Mauricio Rojas, Piñera se vio obligado a cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa con Piñera y su gente de confianza?